বনানীতে সিসা বারে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানী ঢাকার বনানী এলাকায় ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামে একটি সিসা বারে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, সিসা বারের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে কথা–কাটাকাটির একপর্যায়ে রাব্বির পায়ে ছুরিকাঘাত করেন তাঁর পূর্বপরিচিত কয়েকজন যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আরও বলেন, রাব্বি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সিসা বারে ছিলেন। কথা–কাটাকাটির জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রাব্বির পূর্বপরিচিত এবং তাঁরা প্রায়ই এই সিসা বারে আসতেন। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

রাব্বির মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে।

