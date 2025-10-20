দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে কিশোর নিহত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রুমান দেওয়ান (১৪) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।
রুমান পোশাকের একটি শোরুমের সেলসম্যান ছিল। তার বাবা মো. সানি দেওয়ান। তিনি ছিটকাপড়ের ব্যবসায়ী। তাঁর একমাত্র ছেলে রুমান।
সানি দেওয়ান জানান, কাজ শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে বাসায় ফিরছিল রুমান। পথে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে। তারা রুমানের বুকে ও ডান পায়ে ছুরিকাঘাত করে। রুমানকে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে তারা যায়। পরে সহকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় রুমানকে উদ্ধার করে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। দিবাগত রাত দেড়টার দিকে রুমানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।