পুরান ঢাকার শ্যামবাজারে ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা

পুরান ঢাকার শ্যামবাজারে আবদুর রহমান ভূঁইয়া (৫৫) নামের এক মসলা ব্যবসায়ীকে দোকানে ঢুকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আশপাশের দোকানিরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সূত্রাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অপূর্ব চন্দ্র দাস প্রথম আলোকে বলেন, শ্যামবাজারে বিভিন্ন পণ্যের পাইকারি আড়ত। সেখানে মানুষের ভিড় থাকে। আজ দুপুরে ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে পাশের এক দোকানি ও তাঁর লোকেরা অনেক লোকের সামনে আবদুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করেন।
নিহত আবদুর রহমানের ছোট ভাই শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পাশের এক দোকানির সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের দোকান বসানো নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত দোকানির সালিস বৈঠক হয়। আদালতে এ নিয়ে মামলাও হয়েছে। এর জের ধরেই ওই দোকানি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আবদুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করেন। ভয়ে কেউ তাঁর ভাইকে বাঁচাতে যেতে সাহস পাননি। ঘটনার পর অভিযুক্ত দোকানি পালিয়ে গেছেন।
আবদুর রহমানের বাড়ি কুমিল্লার তিতাসে। তিনি সপরিবার পুরান ঢাকার ফরাশগঞ্জে থাকতেন।