স্বাস্থ্য খাতে আলোচিত ঠিকাদার মিঠু গ্রেপ্তার

স্বাস্থ্য খাতে সিন্ডিকেট করে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আলোচিত ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম ওরফে মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ভোরে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক খুদে বার্তায় এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
খুদে বার্তায় বলা হয়, বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির হোতা মিঠুকে গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, ৭৫ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় মিঠুকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুদকের অনুরোধে মিঠুকে গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যে সংস্থাটির কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
৭৫ কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মিঠুর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দুদক দিয়েছে বলে গতকাল বুধবারই জানায় সংস্থাটি। গতকাল দুদকের উপপরিচালক মো. সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ মামলাটি করেন।