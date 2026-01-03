মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় শুক্রবার রাতে অভিযানে চালিয়ে একটি কিশোর গ্যাংয়ের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। তাদের কাছ থেকে দুটি ধারালো অস্ত্র (সামুরাই) উদ্ধার করা হয়েছে। মোহাম্মদপুরের বছিলা সেনা ক্যাম্প সূত্র এ তথ্য জানায়।
সূত্রটি জানায়, বছিলা আর্মি ক্যাম্প গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, রায়েরবাজার এলাকায় একটি অপরাধী চক্র ছিনতাই ও চাঁদাবাজির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ওই তথ্যের ভিত্তিতে বছিলা আর্মি ক্যাম্প থেকে একটি টহল দল শুক্রবার রাত ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ইকবাল হোসেন (২৯) ও মিঠুন মির্দা (২৭) নামের দুই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে।
সেনা ক্যাম্প সূত্র আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতদের তথ্যের ভিত্তিতে মোহাম্মদপুরের লাউতলা থেকে আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলো মো. আলী, নূরনবী ইসলাম, মো. সুমন, মো. রব্বি ও মো. শাকিল। তাঁদের কাছ থেকে দুটি সামুরাই উদ্ধার করা হয়। এসব অস্ত্র দিয়ে তারা এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদাবাজি ও ছিনতাই করতেন। গ্রেপ্তার সাতজনকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
এলাকাবাসী সেনাবাহিনীর দ্রুত ও কার্যকর অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে সূত্রটি জানায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এমন তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলেও সূত্রটি আশা প্রকাশ করেছে।