মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে জব্দ করা মাদক ও অস্ত্র
মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান, সামুরাই–চাপাতিসহ আটক ১১

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে গতকাল মঙ্গলবার রাতে অস্ত্র ও মাদকসহ ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৫ হাজার ৬৬০টি ইয়াবা বড়ি, ৫০০ গ্রাম গাঁজা, তিনটি সামুরাই, দুটি চাপাতি জব্দ করা হয়।

আটক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—মিঠুন (৩২), ইমরান (২৫), বাবু (২৮), মিজানুর রহমান (৩১), সুজন (২৬), দিপু (২৭), সাকিব (২২), রবিন (২৬), মাসুম (২৬), রমজান (১৬) ও শেখ গোলাম জেলানি (৬৮)।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেখ গোলাম জেলানি মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি।

আজ বুধবার সকালে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক বলেন, যৌথ অভিযানে আটক হওয়া ব্যক্তি, অস্ত্র ও মাদক এখন পর্যন্ত থানায় হস্তান্তর করা হয়নি।

সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের উপস্থিতি টের পেয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় বুনিয়া সোহেল ও তাঁর দলের হামলায় একজন গোয়েন্দা আহত হন। তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।

খবর পেয়ে সেনা টহল দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গোয়েন্দা কর্মীকে উদ্ধার করে এবং অভিযান পরিচালনা করে। ওই গোয়েন্দার ওপর হামলার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাত ৮টার দিকে জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

এ বিষয়ে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, মোট ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে বুনিয়া সোহেলকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ৪ জনকে এর মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর হামলায় জড়িত ৭ জনকে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হবে।

পুলিশের হাতে আটক আরও ৮ জন

এদিকে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আজ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজানের নেতৃত্বে পুলিশ গতকাল রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন আরও ৮ জনকে আটক করেছে। তবে তাঁদের কাছ থেকে কোনো মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি।

