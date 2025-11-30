গ্রেপ্তার ছয়জনের বিরুদ্ধে রূপনগর থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে
অপরাধ

রাজধানীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র-প্রাইভেট কারসহ ৬ জন গ্রেপ্তার: ডিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর রূপনগরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্র, প্রাইভেট কারসহ ডাকাত দলের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রূপনগর থানার পুলিশ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সোয়া পাঁচটার দিকে থানা–পুলিশের টহল দল তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

আজ রোববার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তামিম ওরফে নাজমুল ইসলাম (২০), মো. রাসেল হোসেন (৩২), গোলাম রাব্বী (১৯), ইয়াসিন বাবু (২০), মো. জুয়েল (২৬) ও মো. রুবেল হোসেন (৩৫)।

ডিএমপি বলেছে, রূপনগর থানার বেরুলিয়া বেড়িবাঁধ এলাকায় নিয়মিত টহল কার্যক্রম পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল একটি সন্দেহজনক প্রাইভেট কার দেখতে পায়।

থামিয়ে তল্লাশি চালানোর পর গাড়ির ভেতর থেকে দেশীয় অস্ত্র—গ্র্যান্ড হারভেস্ট মাল্টিফাংশনাল আউটডোর ছুরি (ধারালো অস্ত্র) ও কাঠের বাঁটযুক্ত ছুরি উদ্ধার করা হয়। গাড়িতে থাকা ছয় ব্যক্তির কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হলে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা ডাকাতির প্রস্তুতির কথা স্বীকার করেন।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থল থেকে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত প্রাইভেট কার ও দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ছয়জনের বিরুদ্ধে রূপনগর থানায় নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

এ ছাড়া ডিএমপি জানায়, আরেক অভিযানে গ্রেপ্তার মো. সাব্বির (১৮) নামের একজনকে ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

