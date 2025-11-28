মাওনায় কম দামে জমি—এ কথা বলে সাবেক অতিরিক্ত সচিবের কাছ থেকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নেন তাঁরা

গাজীপুরের শ্রীপুরে জমি বিক্রি করার কথা বলে সাবেক একজন অতিরিক্ত সচিবের কাছ থেকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বছিলা রোড এলাকার একটি বাসা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চারটি মুঠোফোন, একটি প্রাইভেট কার ও সাড়ে ৪৬ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সায়েদুল ইসলাম (৪১) ও মো. শাহীন কাজী (৪৪)। আজ শুক্রবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাবেক ওই অতিরিক্ত সচিব গত ৩১ মে দারুস সালাম থানায় প্রতারণার মামলা করেন। পরে ওই মামলার তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডি। মামলাটির তদন্তভার গ্রহণের পর সিআইডি আসামিদের ব্যাংক লেনদেন যাচাই, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ এবং ভুক্তভোগীর বর্ণনার ভিত্তিতে প্রতারক সায়েদুল ইসলাম ও শাহীন কাজীকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে চারটি মুঠোফোন, চারটি সিম, একটি প্রাইভেট কার এবং সাড়ে ৪৬ হাজার টাকা জব্দ করে। সিআইডির তদন্তে দেখা যায়, আসামিরা পরিকল্পিতভাবে বায়নানামার কথা বলে অর্থ গ্রহণ করলেও জমিটি তাঁদের মালিকানায় ছিল না।
মামলা তদন্তের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে জানান, আসামিরা সাবেক ওই সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর আস্থা অর্জন করেন। পরে তাঁরা গাজীপুরের শ্রীপুর এলাকায় ২২ বিঘা জমি কিনতে তাঁকে প্রলুব্ধ করেন। এরপর দলিলপত্র তৈরি, ভূমি অফিসে যোগাযোগ, রেজিস্ট্রি প্রস্তুত—এমন নানা অজুহাতে প্রতারিত ব্যক্তির কাছ থেকে চলতি বছরের ৬ এপ্রিল থেকে ২৫ মে পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে মোট ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। এরপর তাঁরা ভুক্তভোগীকে ২৬ মে জমি রেজিস্ট্রি (নিবন্ধন) করে দেবে বলে জানান। কিন্তু ওই দিন সকাল থেকেই প্রতারকদের ফোন বন্ধ পাওয়ার পর ভুক্তভোগী নিশ্চিত হন যে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।
আজ সন্ধ্যায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতারণার শিকার সাবেক ওই অতিরিক্ত সচিব প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি। এর সূত্রে সায়েদুল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তিনি জানান তাঁর ‘বস’ ফ্ল্যাটটি কিনবেন। সায়েদুল নিজেকে একটি ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন। ফোন করে ও দেখা করে সায়েদুল তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে তোলেন। সায়েদুল একদিন তাঁকে বলেন, শ্রীপুরের মাওনায় অনেক কম দামে ২২ বিঘা জমি বিক্রি হবে। দাম কম হওয়ায় তিনি (সায়েদুল) জমিটি বায়না করলেও ওই জমি কেনার তাঁর সামর্থ্য নেই। এখন জমিটি যদি সাবেক অতিরিক্ত সচিব কিনে আরেকজনের কাছে বিক্রি করেন, তাতে বিপুলভাবে (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) লাভবান হবেন তিনি। এ জন্য সায়েদুল একজনকে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক সাজিয়ে তাঁর সঙ্গে ভুক্তভোগীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু কথিত ওই ক্রেতা প্রতারক চক্রের সদস্য, তা তিনি বুঝতে পারেননি।
ভুক্তভোগী বলেন, সায়েদুলের নামে করা বায়না ও জমির কাগজপত্রও তাঁকে দেওয়া হয়। সায়েদুলের মামা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং তিনি বিদেশে আছেন, সেখানে ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় হচ্ছে। টাকার জন্য বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যায় আছেন—এমন আকুতি করে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে কয়েক ধাপে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নেন সায়েদুল। তিনি কেমন যেন সায়েদুলের আচরণে ‘কনভিন্সড’ হয়ে গিয়েছিলেন। যেদিন জমি রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা, সেদিন সায়েদুলকে ফোন করলে তিনি বলেন, তাঁর মা মারা গেছেন। লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। পরে আরেক দিন ফোন করলে সায়েদুল বলেন, তাঁর খালাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। সায়েদুল ও তাঁর সহযোগীদের কর্মকাণ্ডে সন্দেহ হওয়ায় সায়েদুলের দেওয়া জমির কাগজপত্র শ্রীপুরের এসি ল্যান্ডের (সহকারী কমিশনার-ভূমি) কাছে পাঠালে ওই কর্মকর্তা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে বলেন, এসব কাগজপত্র ভুয়া। এ সময় বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।