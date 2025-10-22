লাশ
লাশ
অপরাধ

রাজধানীতে দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার ও আজ বুধবার বনানী ও ধানমন্ডি এলাকা থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কারোর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আজ ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে পুলিশ ধানমন্ডি লেকের পানসি রেস্তোরাঁর পেছন থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার করে। তাঁর বয়স ২৫ বছর হতে পারে। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়া গলে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, যুবকটি সাঁতার জানেন না। তিনি হয়তো পানিতে ডুবে মারা গেছেন।

অপর ঘটনায় গতকাল পুলিশ বনানী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। তাঁর বয়স ২৩ বছর হতে পারে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) বজলুর রশীদ বলেন, উদ্ধার করা লাশটির মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম রয়েছে। ঢাকাগামী রংপুর এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁর ডান হাতে ট্যাটু ছিল।

আরও পড়ুন