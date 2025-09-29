মিরপুরে বাবার সামনে ছেলেকে ছুরি মেরে হত্যা করল সন্ত্রাসীরা

রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা পৌনে দুইটার দিকে পুরোনো পল্লবী থানার সামনে সি ব্লকের ৯ নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা রিফাতকে উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামিয়া হাসপাতালে নেয়। সেখান থেকে বিকেল পৌনে চারটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রিফাতের বাবা সাগর খান প্রথম আলোকে জানান, রিফাত গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে কিছুদিন ধরে বেকার ছিলেন। আগামী মাস থেকে নতুন করে কাজে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। দুপুরে শেওড়াপাড়া এলাকায় পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হন। পথে পুরোনো পল্লবী থানার সামনে পাঁচ–সাতজন যুবক তাঁর ছেলের পথ রোধ করে মারধর করতে থাকেন। এ সময় রিফাত তাঁকে ফোন করে বিষয়টি জানান।
সাগর খান আরও বলেন, তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলে করে আরও চারজন যুবক আসেন। এরপর দুর্বৃত্তরা বলে, রিফাতের সঙ্গে তাদের ‘হিসাব আছে’। তখনই তারা রিফাতের বুকে ছুরিকাঘাত করে। বাধা দিতে গেলে তাকেও পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়, এতে তিনি সামান্য আহত হন। ছেলেকে কেন হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত রিফাতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
রিফাত শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার উত্তর সালদর গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের সঙ্গে মিরপুর ১২ নম্বরের ডি ব্লকের ২৫ নম্বর সড়কের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।