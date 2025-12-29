অপরাধ

গুলশানে বিদেশি পিস্তলসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা
একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, চারটি গুলিসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)
ছবি: ডিএমপির সৌজন্যে।

রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, চারটি গুলিসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে গুলশান আইডিয়াল স্কুলের সামনে থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ও দুটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়।

আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. রাসেল সিকদার ওরফে কিলার রাসেল (২৫) ও মো. মহিউদ্দিন (২২)।

ডিএমপি সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার চেকপোস্টে টহল চলাকালে কয়েকজনের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। এ সময় পালানোর চেষ্টা করলে রাসেল ও মহিউদ্দিনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের তল্লাশি করে একটি ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল ও চারটি গুলি উদ্ধার করে গুলশান থানা–পুলিশ। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলির বিষয়ে তাঁরা কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুই যুবককে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলির উৎস জানতে তদন্ত চলছে।

