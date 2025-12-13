দেশীয় সামুরাই অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়
অপরাধ

মোহাম্মদপুর ও আদাবরে সেনা অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবরে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাঁদের মধ্যে দুজন কিশোর গ্যাং সদস্য ও দুজন মাদক ব্যবসায়ী। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শেরেবাংলা নগর, মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের সদস্যরা এই অভিযান চালান। অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া আসামি ও উদ্ধার হওয়া দেশীয় অস্ত্র মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর থানা পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেবে।

অভিযানে একটি দেশীয় সামুরাই অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন মো. সুজন ব্যাপারী (২৭) ও মো. রাব্বি (২২)। তাঁরা দুজনই চিহ্নিত কিশোর গ্যাং সদস্য, যাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক ছিনতাই ও ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে একটি দোতলা ভবনের ছাদ থেকে পাশের টিনশেডের ওপর ঝাঁপ দিয়ে তাঁরা কিছুটা আহত হন। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মাদক ও মাদক বিক্রির অর্থসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পৃথক আরেকটি অভিযানে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প থেকে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। অভিযানে ১৩০ পুরিয়া ও ১০৫ গ্রাম হেরোইনের প্যাকেট, ২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৩২ হাজার টাকাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য প্রায় ৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা আর ইয়াবা ট্যাবলেটের মূল্য প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. বুলু (৪০) ও মো. শাহাবুদ্দিন (২৪)। দুজনই চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চুয়া সেলিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।

এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, অপরাধ ও সন্ত্রাসীদের দমনে সেনাসদস্যরা সব সময় সতর্ক রয়েছেন। কেউ যদি এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য জানতে পারেন, তা নিকটস্থ সেনাক্যাম্প বা থানাকে অবহিত করবেন। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

