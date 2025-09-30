বিএসবির চেয়ারম্যান খায়রুল বাশারের ৪২ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার কথা বলে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অপরাধে বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান মো. খায়রুল বাশারের মালিকানাধীন প্রায় ৪২ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ জব্দ করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
আজ মঙ্গলবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান মো. খায়রুল বাশার বাহার ও তাঁর সহযোগীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়ার পর গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়। এ মামলায় গত ১৪ জুলাই ধানমন্ডি এলাকা থেকে সিআইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তারের পর তদন্তে বেরিয়ে আসে, প্রতারণার অর্থ দিয়ে খায়রুল বাশার ১২২ দশমিক ৪৫ শতাংশ জমি কিনেছেন, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৪২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। সিআইডির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁর নামে থাকা এসব স্থাবর সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেন। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট খায়রুল বাশারের ওই সম্পদ জব্দ করেছে।
সিআইডি জানায়, নিজেকে শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী পরিচয় দিলেও মো. খায়রুল বাশার বাহার আসলে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সহায়তায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তাঁর নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।