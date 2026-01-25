মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সফটওয়্যার, দুটি ল্যাপটপ, নগদ অর্থ, সরঞ্জামাদিসহ গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামান
মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সফটওয়্যার, দুটি ল্যাপটপ, নগদ অর্থ, সরঞ্জামাদিসহ গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামান
অপরাধ

মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত চক্রের ‘মূলহোতা’ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীতে মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁর নাম মো. আসাদুজ্জামান (৩৮)। ডিবি বলছে, আসাদুজ্জামান ও তাঁর এক সহযোগী এই চক্রের মূলহোতা।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটে রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এ তথ্য জানায়।

ডিএমপি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, পল্টন থানাধীন গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের পাতাল মার্কেটের গেট–সংলগ্ন একটি দোকান থেকে চোরাই মুঠোফোন সংগ্রহ করে সেগুলোর আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন করে বিক্রি করা হচ্ছে। এরপর তারা সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানকালে আসাদুজ্জামানের হেফাজত থেকে আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সফটওয়্যার, দুটি ল্যাপটপ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, ১৬টি মুঠোফোন এবং নগদ ৫ হাজার ৫৯০ টাকা উদ্ধার করা হয়। ডিবি সূত্র জানায়, উদ্ধার করা মুঠোফোন ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় চার লাখ টাকা।

আসাদুজ্জামানকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাত দিয়ে ডিবি জানায়, তিনি ও তাঁর পলাতক সহযোগী রাজন শেখ আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন চক্রের মূলহোতা। এই চক্রে ১০ থেকে ১২ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ছিনতাই ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুঠোফোন সংগ্রহ করে আসাদুজ্জামান ও রাজন শেখের কাছে সরবরাহ করতেন। পরে আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন করে সেগুলো ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় গোপনে বিক্রি করা হয়।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে পল্টন মডেল থানায় মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আরও পড়ুন