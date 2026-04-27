মরদেহ
অপরাধ

ঢাকার কদমতলীতে নারী আনসার সদস্যের গলিত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর কদমতলীতে একটি বাসা থেকে শারমিন আক্তার (২৭) নামের এক নারী আনসার সদস্যের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ বলেছে, গতকাল রোববার বিকেলে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গেছে হত্যাকারী।

গতকাল রোববার রাতে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কদমতলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুশাহিদুল ইসলাম আজ সোমবার বলেন, জুরাইন কমিশনার রোড এলাকার একটি ভবনের চতুর্থ তলায় ওই নারী থাকতেন।

বাড়ির মালিক আঞ্জুয়ারা ডলি পুলিশকে জানান, দম্পতি পরিচয়ে তাঁরা দুজন সাত থেকে আট মাস ধরে ওই বাসায় ভাড়া থাকতেন। তবে স্বামীর নাম তিনি জানেন না। ঘটনার পর থেকে ওই ব্যক্তিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এসআই মুশাহিদুল ইসলাম বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ খবর পেয়ে গতকাল বিকেলে ঘটনাস্থলে যান তাঁরা। এ সময় দেখা যায়, কক্ষটির দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া। ভেতর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। পরে আশপাশের লোকজনের উপস্থিতিতে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মেঝেতে পচাগলা অবস্থায় শারমিনের মরদেহ পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, কক্ষ থেকে একটি পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে শারমিনের পরিচয় আনসার সদস্য দেওয়া ছিল। তাঁর বাড়ি শ্যামপুরের পূর্ব ধোলাইপাড় এলাকায়।

পুলিশ আরও জানায়, নিহতের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এলে ঘটনার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

