রাজধানীর ওয়ারী থেকে ৫ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার

রাজধানীর ওয়ারী থেকে পাঁচ হাজার ইয়াবাসহ ফাতেমা আক্তার (৫০) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার রাতে ওয়ারীর নবাবপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডিবির গুলশান বিভাগ।
আজ শনিবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাপ্তানবাজার কমপ্লেক্স-২-এর সামনে অভিযান চালিয়ে ফাতেমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পাঁচ হাজার ইয়াবা ও একটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ফাতেমা একটি সংঘবদ্ধ মাদক চক্রের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।