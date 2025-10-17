কুরিয়ারে আসা ১৫ হাজার ইয়াবা জব্দ, দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৫ হাজার ইয়াবা উদ্ধারের পাশাপাশি দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। শুক্রবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার দুজন হলেন হোসেন আলী (৪১) ও শামীম আহম্মেদ (৩৪)।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, গ্রেপ্তার দুজন একটি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি দলের সদস্য। তাঁরা ‘জননী কুরিয়ার সার্ভিসের’ মাধ্যমে কক্সবাজার থেকে একটি মাদকের চালান ঢাকায় নিয়ে আসেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাদকের এই চালান জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তার দুজনের কাছ থেকে দুটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
ঢাকা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক উর্মি দে প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার দুজন পেশাদার মাদক কারবারি। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কক্সবাজার থেকে মাদক এনে ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় সরবরাহ করছিলেন। এর আগেও বিভিন্ন সময় তাঁরা এভাবে মাদকের চালান নিয়ে এসেছেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা উর্মি দে বলেন, এই চক্রের ঢাকা ও কক্সবাজারে সক্রিয় সদস্যদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।