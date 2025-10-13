পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে নিহত

রাজধানীর শ্যামপুরের জুরাইনে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন মো. সজীব হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তি। পরিবারের দাবি, পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে তিনি এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তিনি গাড়ির ইঞ্জিন মিস্ত্রি ছিলেন।
আজ সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তুলার বাগিচা বাজারে কাজলের পলিথিনের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সজীবের ভাগনে জাকির হোসেন জানান, আড়াই মাস আগে মো. শাহীন (২৮) নামের এক ব্যক্তি সজীবের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা ধার নেন। ৩ অক্টোবর সেই টাকা পরিশোধের কথা থাকলেও শাহীন দেননি। আজ বিকেলে সজীব টাকা চাইতে শাহীনের বাড়িতে গেলে দুজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়।
জাকিরের ভাষ্য, পরে শাহীন সজীবকে নিচে বাজারে কাজলের দোকানে গিয়ে বসতে বলেন। সজীব সেখানে গিয়ে বসেন। কিছুক্ষণ পর শাহীন দোকানে এসে আবারও তর্কে জড়ান। একপর্যায়ে তিনি সজীবের পেটের বাঁ পাশে ছুরিকাঘাত করেন।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন সজীবকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, সজীবের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি শ্যামপুর থানাকে জানানো হয়েছে।
নিহত সজীব মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বিক্রমপুর গ্রামের মো. ইয়াদ আলীর ছেলে। তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে শ্যামপুরের জুরাইন পোস্তগোলার কুলির বাগিচা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।