রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
এই তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসিম উদ্দিন খান। তিনি বলেন, আদালতের মাধ্যমে এই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আজ বেলা তিনটায় রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করবেন সংস্থাটির প্রধান।
২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি হয়। এর মধ্যে দুই কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা থেকে উদ্ধার করা হয়। বাকি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার আরসিবিসি ব্যাংক হয়ে ফিলিপাইনের বিভিন্ন ক্যাসিনোয় ঢুকে যায়। প্রায় সাড়ে আট বছর ধরে চলা আইনিপ্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পর এই অর্থ বাজেয়াপ্ত হলো।