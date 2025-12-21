মগবাজারে দুই শিশুর মৃত্যু, পুলিশের ধারণা ‘খাবারের বিষক্রিয়া’

রাজধানীর মগবাজার এলাকার দুটি পৃথক হাসপাতালে গতকাল শনিবার পৃথক সময়ে দুই ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, খাবারের বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যু হতে পারে। তবে তাদের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো ১০ বছর বয়সী আফরিদা চৌধুরী ও ১ বছর ২ মাস বয়সী এলহাম চৌধুরী।
পুলিশ সূত্র বলছে, এলহাম গতকাল বেলা ১টা ৩০ মিনিটের দিকে মারা যায়। আর আফরিদা মারা যায় গতকাল সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে। তারা মগবাজার এলাকার দুটি পৃথক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।
হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মর্তুজা প্রথম আলোকে বলেন, মা–বাবাসহ এই দুই শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বমি করতে থাকেন। পরে তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়। আর চিকিৎসা শেষে মা–বাবা এখন কিছুটা সুস্থ।
ওসি গোলাম মর্তুজা আরও বলেন, তাঁরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, খাবারের বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে অন্য কোনো কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। দুই শিশুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, শিশু দুটির বাবা মোসলে উদ্দিন, মা সাইদা জাকাওয়াত আরা। তাঁরা মগবাজার এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার কোতোয়ালি এলাকায়।