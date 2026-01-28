আত্মহত্যা
অপরাধ

যাত্রাবাড়ী ফাঁড়িতে পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ি থেকে শফিকুল ইসলাম মল্লিক (৪২) নামে এক পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) কাউছার হুসাইন প্রথম আলোকে বলেন, আজ বুধবার ভোরের দিকে ফাঁড়ির ওয়াশরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় শফিকুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার দুপুরে লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহত শফিকুল ইসলামের চাচাতো ভাই পারভেজ মল্লিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রায় এক বছর ধরে তার ঠিকমতো ঘুম হতো না। দুই দিন আগেও ভিডিও কলে আমাকে বলেন, রাতে ঘুম হয় না। ঘুমের ওষুধ খেলেও পর্যাপ্ত ঘুম হয় না।’

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভোর ৩টা ২৫ মিনিটে শফিকুল ইসলাম পরিবারের সদস্যদের মোবাইলে একটি বার্তা পাঠান। সেখানে তিনি লেখেন, ‘সন্তানদের জন্য কিছু করে যেতে পারিনি।’

শফিকুল ইসলামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায়। বর্তমানে তিনি যাত্রাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাকে থাকতেন। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক। এ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে।

