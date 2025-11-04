নারী অধিকারকর্মী রওশন জাহানের ইন্তেকাল

বিশিষ্ট নারী অধিকারকর্মী রওশন জাহান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
রওশন জাহান এক মেয়ে ও দুই ছেলে এবং তিন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তিনি প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের স্ত্রী।
রওশন জাহান নারী ক্ষমতায়নের ওপর বেশ কিছু বই লিখেছেন। তিনি উইমেন ফর উইমেন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বিজিএস–সহ অনেক সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন।
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার বাদ জোহর গুলশানের আজাদ মসজিদে রওশন জাহানের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।