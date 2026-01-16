গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাংলাদেশের আগ্রহ বিপজ্জনক: ফরহাদ মজহার

ফিলিস্তিনের গাজার স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাহিনীতে বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার আগ্রহের কড়া সমালোচনা করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এটা বিপজ্জনক।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া বাম ও মধ্যপন্থী তরুণদের উদ্যোগে গঠিত নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশন’–এর (এনপিএ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহীদ মিনারে এসেছিলেন এই কবি ও চিন্তক।
তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নির্দেশিত পথে গাজাকে ব্যবস্থাপনার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী করার প্রস্তাবনা হয়েছে। যেটা খলিলুর রহমান সাহেব (জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কথা দিয়ে এসেছেন এবং আগ্রহ প্রকাশ করে এসেছেন। এটা বিপজ্জনক।’
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমাদের মূলত খেয়াল করতে হবে, বাংলাদেশে ৫ আগস্টের পরে যে রূপান্তরটা ঘটেছে, এটা একান্তই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এবং এই পুরো উপমহাদেশের জন্য এটা ইতিবাচক নয়।’
এ সময় এনপিএ গঠনকারী তরুণদের উদ্দেশে ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমি একটা কথা বলব, বিনয়ের সঙ্গে বলব যে আপনারা ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা এবং আঞ্চলিক বাস্তবতাটা মনে রাখবেন। লড়াইটা আন্তর্জাতিক, লড়াইটা শুধু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে নয়। যদি আমরা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে জিততে চাই, তাহলে আমাদের একটা কথাই পরিষ্কার করে বলতে হবে, বাংলাদেশ আমরা গঠন করতে পারিনি।’
তরুণদের যেকোনো উদ্যোগের প্রতি নিজের সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন এই কবি ও চিন্তক। তিনি বলেন, ‘আমরা বারবার কথায় কথায় ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলি। অবশ্যই ভারতীয় আধিপত্যবাদ আছে। কিন্তু শব্দটা ভারতীয় আধিপত্যবাদ নয়, দিল্লির আধিপত্যবাদ। ভারতীয় জনগণের মধ্যেও গণতান্ত্রিক লড়াই আছে, যারা বিশ্বাস করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, যারা যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা সারা দুনিয়াতে পুলিশি করার চেষ্টার বিরুদ্ধে।’
‘নির্বাচন কোনো সমাধান নয়’
এ সময় নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য কোনো সমাধান নয় বলেও মন্তব্য করেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। তিনি বলেন, ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের মূল বক্তব্য হলো নতুন করে একটা রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। এটা নস্যাৎ হয়ে গেছে ৮ আগস্টেই। একটা সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এত জীবন বিসর্জন, ত্যাগকে মনে রাখতে হবে।’
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা ১৯৭২ সালেও রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনি, ৫ আগস্টেও রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনি। ৮ আগস্টের (২০২৪) সাংবিধানিক প্রতিবিপ্লবের পর আমরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছি...। আন্তর্জাতিকভাবে যে রাজনীতি আজকে, আপনারা ট্রাম্পকে দেখছেন, ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় যেভাবে হামলা করল, যেভাবে তাদের দখল করে নিল, নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্টকে ধরে নিয়ে গেল—এটার দ্বারা একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার যে আন্তর্জাতিকভাবে এবং আঞ্চলিকভাবে আমরা নিরাপদ নই। আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু নেই।’
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমাদের শুধু বেঁচে থাকতে হলে একটা ঐক্যের জায়গায় থাকতে হবে। আমি এই বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক দল, তরুণ নয়, আমাদের সৈনিকদেরও বলছি যে আগামী দিনে আমরা অনেক বড় বিপদের দিকে যাচ্ছি।’