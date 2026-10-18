মন্ত্রীকে না জানিয়ে এপিএসের সরকারি সফরসূচি: এবার সরানো হলো ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে

খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানমকে না জানিয়ে সরকারি সফরসূচি তৈরি করে খাদ্যগুদাম পরিদর্শনে যাওয়ার ঘটনায় সহকারী একান্ত সচিবের (এপিএস) পর এবার মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকেও (পিও) দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অব্যাহতি পাওয়া ওই কর্মকর্তার নাম মো. রফিকুল ইসলাম। গতকাল শনিবার এক অফিস আদেশে তাঁকে মন্ত্রীর দপ্তরের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ক্ষেমালিকা চাকমা আজ রোববার প্রথম আলোকে বলেন, রফিকুল ইসলামকে দপ্তরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।
এর আগে খাদ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে সরকারি সফরসূচি তৈরি করে খাদ্যগুদাম পরিদর্শনে যাওয়ায় তাঁর এপিএস মো. আবদুল আওয়ালকে (বুলবুল) মৌখিকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।
খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এপিএস আবদুল আওয়ালের টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও খাদ্যগুদাম পরিদর্শনের জন্য ৮ অক্টোবর একটি সরকারি সফরসূচি জারি করা হয়। মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামের স্বাক্ষরে জারি করা ওই সূচি অনুযায়ী, ১১ অক্টোবর পরিদর্শনে যান আবদুল আওয়াল।
সফরসূচিতে ঢাকার মোহাম্মদপুরে এপিএসের নিজ বাসা থেকে যাত্রা শুরু করে পরিদর্শন শেষে আবার বাসায় ফেরার কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সফরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি সরকারি গাড়ির জ্বালানির ব্যবস্থা করতে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিবহন পুলের পরিচালককেও অনুলিপি পাঠানো হয়। ওই সফরে আবদুল আওয়ালের সঙ্গে কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাও গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এপিএসের এই সফরের বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী কিছুই জানতেন না। পরে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি বিরক্ত হন। এরপর আবদুল আওয়ালকে মৌখিকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
অন্যদিকে অননুমোদিত সফরসূচি তৈরিতে সহায়তার অভিযোগে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামকে প্রথমে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর গতকাল তাঁকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।