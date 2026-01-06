আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান
আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন বিষয়ে আদেশ ১২ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে ১২ জানুয়ারি।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে দুই সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ সোমবার এই আদেশ দেন। এ সময় ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাইব্যুনালে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মনসুরুল হক চৌধুরী। তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে এই মামলা থেকে তাঁর দুই মক্কেলের অব্যাহতির আবেদন করেন।

আসামিপক্ষের অব্যাহতির আবেদনের পর চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এরপর ট্রাইব্যুনাল এই মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হবে কি না, সে বিষয়ে আদেশ দেওয়ার জন্য ১২ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেন।

আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাসহ পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

