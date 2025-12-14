ক্যাডেট কলেজ ক্লাবের সভাপতি ইসতিয়াক জহির, পরিচালক তাহমিনা রহমান

ক্যাডেট কলেজ ক্লাব লিমিটেডের ২০২৬ সালের জন্য নতুন পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে স্থপতি মোঃ ইসতিয়াক জহির তিতাস, পরিচালক (প্রশাসন ও সেবা) হিসেবে তাহমিনা রহমান অণু এবং পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) হিসেবে কাজী মাসুম হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন।
গত ১৩ ডিসেম্বর পূর্বাচলে ক্লাব প্রাঙ্গণে ক্যাডেট কলেজ ক্লাব লিমিটেডের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শেষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন শেষে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের জন্য নতুন পরিচালনা পর্ষদের নাম ঘোষণা করে।
নির্বাচিত অন্যান্য পরিচালকরা হলেন, ডা. হাসান শাহরিয়ার, মোঃ নূরুজ্জামান (কল্লোল), মোঃ আহসান রাজীব, মাশকাওয়াত হাসান পাভেল, এফসিএ, আশরাফুল আমিন তালুকদার (রবিন), মেজর সৈয়দ সাহেদ হাসান কবীর (অবসরপ্রাপ্ত), জীশান কিংশুক হক, ড. এস এম কামরুল হাসান, মোঃ আনোয়ারুল মোমেন, মেরী হাপাং এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক পরিচালক হিসেবে সামিনা ইউনুস।