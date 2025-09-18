ডেঙ্গু
ডেঙ্গুতে মাসিক মৃত্যুর রেকর্ড ভাঙল আজ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চলতি বছর ডেঙ্গুতে মাসিক মৃত্যুর রেকর্ড ভেঙে গেল আজ বৃহস্পতিবার। এ বছর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছিল জুলাই মাসে, ৪১ জন। আর আজ চলতি মাসের ১২ দিন বাকি থাকতেই এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল আটটা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ৬ জন। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৬৪৭ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৬৭ জন। আর এ বছরে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ৪৬১ জন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে দেশের সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছে। এ সংখ্যা ১২৮। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছে উত্তর সিটির হাসপাতালগুলোয়, সংখ্যা ১১৩। বরিশাল বিভাগে ১০৮ জন রোগী ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এ সময়। আর এ বিভাগের জেলা বরগুনায় এ সময় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫২। দেশের কোনো একক জেলা হিসেবে রোগীর এ সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ।

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই ডেঙ্গুর সংক্রমণ আগের মাসগুলোর চেয়ে বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃত্যুও। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে যত আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে, তা এ সময়ে আগের কোনো মাসে হয়নি। এ বছর যত আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে, তা গত বছরের এ সময়ের চেয়ে বেশি।

সাধারণত বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকেই ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। এ বছর ডেঙ্গুতে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন জনস্বাস্থ্যবিদ ও কীটতত্ত্ববিদেরা। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জোরদার কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তৌহিদ উদ্দিন আহমেদ আজ প্রথম আলোকে বলেন, মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যত কোনো কার্যক্রম নেই। বিষয়টি একেবারে গা–সওয়া হয়ে গেছে। সরকারের কোনো ভাবনা নেই। মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যত ব্যর্থ সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো।

চলতি বছর ডেঙ্গুর সঙ্গে বেড়েছে চিকুনগুনিয়া। চিকিৎসকেরা বলছেন, জ্বর হলে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়া জরুরি। সেই সঙ্গে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করাও দরকার।

এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে রোগীর সংখ্যা হয়েছে ১০ হাজার ৫২২। ঢাকার বাইরে এ সংখ্যা ২৯ হাজার ৯৩৯ জন।

তৌহিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ঢাকার বাইরে এবার যে ডেঙ্গু বাড়তে পারে, তা শুরু থেকেই ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাকার বাইরে মশা নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থাই নেই।

