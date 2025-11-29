পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম
বাংলাদেশ

ইন্টারপোল সম্মেলন শেষে দেশে ফিরেছেন আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মরক্কোতে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ৯৩তম সাধারণ সম্মেলন শেষে দেশে ফিরেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। আজ শনিবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

২৪ নভেম্বর থেকে মরক্কোর মারাকেশ শহরে চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হয়। শেষ হয় ২৭ নভেম্বর। ইন্টারপোলের সদস্যভুক্ত ১৯৬টি দেশের পুলিশপ্রধান ও প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশ নেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইন্টারপোলের এ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাজনিত সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে সাইবার অপরাধ ও ডেটাভিত্তিক তদন্ত, আন্তদেশীয় সংগঠিত অপরাধ প্রতিরোধ, বিশ্বব্যাপী স্ক্যাম সেন্টার উচ্ছেদ, ইন্টারপোলের উদ্ভাবনী পুলিশি সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নারী পুলিশ নেতৃত্বের বিকাশ উল্লেখযোগ্য।

অধিবেশনে আইজিপি বাংলাদেশের পক্ষে বৈশ্বিক সাইবার প্রতারণা, মানব পাচার, আর্থিক জালিয়াতি ও আন্তসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার, সক্ষমতা ও অবস্থান তুলে ধরেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা ভবিষ্যতে দেশের সাইবার নিরাপত্তা ও আন্তসীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আরও পড়ুন