চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী শওকত আলী চৌধুরীর পরিবারের ৮ হাজার কোটি টাকা লেনদেন খতিয়ে দেখবে দুদক

চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পের ব্যবসায়ী শওকত আলী চৌধুরীর পরিবারের বিরুদ্ধে আট হাজার কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ–সংক্রান্ত এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
ওই সাংবাদিকের উদ্দেশে দুদকের মহাপরিচালক বলেন, ‘আপনি যে অভিযোগটি উপস্থাপন করেছেন, সেটা যাচাই-বাছাই কমিটিতে মাত্রই প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং তাঁদের মূল্যায়নসহ দুদক কমিশনে উপস্থাপন করা হবে। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।’
এ ছাড়া আইসিটি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের কাজ না করে ৫১৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে। সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে দুদকের মহাপরিচালক বলেন, এ বিষয়ে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এদিকে তথ্য গোপন ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বরখাস্ত কর্মকর্তা মতিউর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে এক দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার রিমান্ড শুনানি শেষে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এ আদেশ দেন।