ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালত
আনিসুল হকের একান্ত সচিব শফিকুলের ৬টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের একান্ত সচিব শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়ার ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ৫০ লাখ ১৪ হাজার টাকা আছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ সোমবার এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এই তথ্য জানান।

আবেদনটি করেন দুদকের উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম। আবেদনে বলা হয়, শফিকুলের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আছে। অভিযোগ অনুসন্ধানে ছয় সদস্যের দল গঠন করা হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, অনুসন্ধানকালে জানা গেছে শফিকুল অপরাধলব্ধ অর্থ উত্তোলন, হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাতের চেষ্টা করছেন। এ কারণে তাঁর নামে থাকা ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

