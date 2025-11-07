দেশের কোটি গ্রাহক নানা সেবার জন্য মাইবিএল অ্যাপের ওপর নির্ভর করেন
প্লে স্টোরে দেশের সর্বোচ্চ রেটিং অর্জন বাংলালিংকের ‘মাইবিএল সুপার অ্যাপের’

দেশের অন্যতম মুঠোফোন অপারেটর বাংলালিংকের ‘মাই বিএল সুপার অ্যাপ’ গুগল প্লে স্টোরে ৪.৭ স্টার রেটিং অর্জন করেছে। বাংলালিংক বলছে, এটিই দেশের টেলিকম অ্যাপগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ রেটিং।

বাংলাদেশের কোটি গ্রাহক নির্বিঘ্ন সংযোগ, বিনোদন, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং জীবনযাপনভিত্তিক নানা সেবার জন্য এই অ্যাপটির ওপর নির্ভর করেন উল্লেখ করে বাংলালিংক বলছে, এই মাইলফলক অর্জন অ্যাপটির প্রতি তাদের আস্থারই প্রতিফলন।

সাধারণ সেলফ-কেয়ার অ্যাপ হিসেবে যাত্রা শুরু করা ‘মাইবিএল সুপার অ্যাপ’ এখন একটি পূর্ণাঙ্গ লাইফস্টাইল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যবহারকারীরা এখন অ্যাকাউন্ট পরিচালনা থেকে শুরু করে চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেজ কেনা, পেমেন্ট প্রদান, পছন্দমতো বিনোদন উপভোগ করা, বিশেষ অফার ও সুবিধা গ্রহণ—সবকিছুই এই একটি সহজ ও ব্যবহারবান্ধব অ্যাপের মাধ্যমেই করতে পারেন। বাংলালিংকের এই রূপান্তর অপারেটরটির গ্রাহককেন্দ্রিক মনোভাবের প্রতিফলন। ব্যবহারকারীর মতামত ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বাংলালিংক প্রতিনিয়ত তাদের অ্যাপের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে এবং সহজ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।

এ অর্জন প্রসঙ্গে বাংলালিংকের চিফ ডিজিটাল অফিসার (সিডিও) গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘গুগল প্লে স্টোরে সর্বোচ্চ রেটিং অর্জন আমাদের জন্য শুধু একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, এটি গ্রাহকের ভালোবাসা ও আস্থার প্রতিফলন।’ তিনি বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃত উদ্ভাবন তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে এবং তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রযুক্তিকে যুক্ত করে। মাইবিএল অ্যাপের এই সাফল্য আমাদের সেই বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করেছে।’

