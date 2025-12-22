জানুয়ারির মাঝামাঝি সাংবাদিকদের মহাসম্মেলন হবে: নোয়াব সভাপতি

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, আগুন এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করার প্রতিবাদে আগামী জানুয়ারির মাঝামাঝিতে সারা দেশের সাংবাদিকদের নিয়ে মহাসম্মেলন করা হবে। সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ এ ঘোষণা দিয়েছেন।
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও আগুন এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করার প্রতিবাদে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভার শেষে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন এ কে আজাদ।
আজ সোমবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই যৌথ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ ও নোয়াব।
প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পেশাজীবী সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ সংহতি জানাতে আসেন। প্রতিবাদ সভা শেষে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন তাঁরা।
প্রতিবাদ সভায় সংহতি জানাতে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নোয়াব সভাপতি বলেন, প্রতিবাদ সভায় সবাই একটা কথাই সাধারণভাবে বলেছেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি বলেন ‘আমাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করা যাবে না। সেই লক্ষ্যে আপনাদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা সারা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিয়ে জানুয়ারির মাঝামাঝিতে একটা মহাসম্মেলন করব। সেখান থেকে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।’
এ কে আজাদ বলেন প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচীতে যারা আগুন দিয়েছে, তাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এবং সাংবাদিকেরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা-আগুন দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে এ কে আজাদ জানান, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম হয়তো আশঙ্কা করেছিলেন প্রথম আলোতে হামলার পর ডেইলি স্টারেও হামলা হতে পারে। তাই সে সময় তিনি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে ডেইলি স্টারের সামনে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওই সময় সাহায্য-সাড়া পাননি। যখন পেয়েছেন (সহায়তা), পোড়ার পর পেয়েছেন।
গত বৃহস্পতিবার রাতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। এতে প্রথম আলোর কার্যালয় ভস্মীভূত হয়ে যায়। একই রাতে ডেইলি স্টার কার্যালয়েও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয়। একই রাতে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে হেনস্তা করা হয়। এ ঘটনাকে ‘গণমাধ্যমের জন্য কালো দিন’ আখ্যায়িত করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছেন অনেকেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই হামলার ঘটনা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর হামলার শামিল।