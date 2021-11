বঙ্গীয় রেনেসাঁর কৃতী সন্তান

প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৫-১৯৩০) অধ্যাপনা গুণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ার সময় ছাত্র বেণীমাধবের অন্তরে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যে আগ্রহ-কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে অধ্যাপনাকালে শতধারায় বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান-নিদর্শনের বর্ণনা, শিলালিপির পাঠোদ্ধার, শিলা চিত্র ব্যাখ্যা ও গবেষণার ভিত্তিতে ড. বড়ুয়া রচনা করেন Barhut Inscription (কুমার গঙ্গানন্দ সিংহের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদিত ও অনূদিত, ১৯২৬), Old Brahmi Inscription in the Udayagiri and Khandagiri Caves (1926), Asoka Edicts in New Light (1926), Gaya and Buddhagaya (Volume I, 1931 & Volume II, 1934), Barhut (Volume I, II, & III, 1934-37), Inscription of Asoka (1946) ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থগুলোকে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কোষধর্মী গ্রন্থ বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থগুলো প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে ড. বেণীমাধবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর বহন করে। ড. বড়ুয়া অশোক শিলালিপি, বরহুত শিলালিপি, বুদ্ধগয়া শিলালিপিসহ প্রত্নতত্ত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের বক্তব্যে ভুল থাকলে ভিন্নমত থাকলে তা পরিবর্তন পরিমার্জন করে যুক্তিসহকারে নিজস্ব নতুন মত প্রকাশ করেন—এখানেই প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব।