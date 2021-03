মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ধারাবাহিক কর্মসূচি ‘উত্তাল মার্চ’

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

২২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৫ বছর পূর্তি এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে ধারাবাহিক কর্মসূচি ‘উত্তাল মার্চ’-এর আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছে।

৭ মার্চের ভাষণের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

৭ মার্চ সকাল ৯টায় জাদুঘর প্রাঙ্গণে ঐকতান শিশু সংগঠনের প্রায় ২০০ শিশু-কিশোর প্রতীকী ইটে ছবি এঁকে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল নির্মাণ করে। বিকেল পাঁচটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে ঐতিহাসিক এ দিবস স্মরণে বিশেষ আয়োজনে ‘The struggle this time is the struggle for our emancipation’ শীর্ষক বক্তব্য দেন ইতিহাসবিদ হেলেন জার্ভিস। হেলেন জার্ভিস ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড প্রকল্পের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ হিসেবে স্বীকৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতা শেষে তিনি মাসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনী ‘বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভাষণ’ উদ্বোধন করেন।

গণহত্যাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ১২ মার্চ ১৯টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তায় অনলাইনে ‘Commemorating Past Genocide and Learning to Prevent Atrocity Crimes’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সকাল ৯টা থেকে অনলাইনে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী পৃথিবীজুড়ে ভৌগোলিক সময় অঞ্চল অনুযায়ী ২৭টি দেশের অংশগ্রহণে ২৭টি কর্ম অধিবেশনে ৭৭ জন বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।