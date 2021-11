সেক্টর ৭-এর দুর্জয় কমান্ডার

নাজমুলের স্ত্রী নাওসাবা মিলি এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন, ২৭ সেপ্টেম্বর সুজির হালুয়া ও ছোট মাছ রান্না করে তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। সুন্দর করে একটা চিঠি লিখলেন স্বামীর জন্য। তাঁর রান্না নাজমুল খাবেন এই খুশিতে ড্রেসিং গ্লাসের সামনে বসে সাজতে শুরু করলেন। প্রথমে কপালে লাল টিপটি পরার সময় হঠাৎ করে দেয়ালে টাঙানো নাজমুল-নাওসাবা যুগলের ছবিটা পড়ে গেল এবং আয়নায় ফাটল ধরল মাঝবরাবর। অজানা ভয়–আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর বুক।

২৮ সেপ্টেম্বর সকালে কর্নেল জামান, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ) এলেন। সামনের রুমে নাওশাবাকে ডেকে বললেন, ‘Bhabi Sorry to say, yeasterday Maj. Najmul Died on Road Accident.’ এটা শুনেই নাওসাবা হুঁশ হারালেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি ভাবলেন হয়তো আহত, এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন সব শেষ।