বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, মশালমিছিল

মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামান মোল্লার সমর্থকদের মশাল মিছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় শিবচর উপজেলার হাতির বাগান এলাকায়
মাদারীপুর-২ আসনে বিএনপির নেতা হেলেন জেরিন খানকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তাঁর অনুসারীরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে সদর উপজেলার মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড গোলচত্বরে এই অবরোধ করা হয়। এতে প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

এদিকে মাদারীপুর-১ আসনে কামাল জামান মোল্লার পরিবর্তে জেলা বিএনপির সদস্য ও শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাদিরা চৌধুরী মিঠুকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে মশালমিছিল হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। মাদারীপুর-২ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয় জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাহান্দার আলী জাহানকে। এ ছাড়া মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি স্থগিতাদেশ পাওয়া কামাল জামান মোল্লার পরিবর্তে নাদিরা চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড গোলচত্বরে কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মাদারীপুর জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপি সদস্য কে এম তোফাজ্জেল হোসেন খান। তিনি বলেন, ‘মাদারীপুর-২ আসনে হেলেন জেরিন খানকে মনোনয়ন না দেওয়া হলে আমরা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করব। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আগামীতে অর্ধদিবস হরতাল, এরপর পূর্ণদিবস হরতাল পালন করা হবে।’

হেলেন জেরিন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক। তিনি সংরক্ষিত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন।

এ বিষয়ে মাদারীপুর সদর মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মহাসিন বলেন, বিএনপি নেত্রী হেলেন জেরিন খানের কিছু নেতা–কর্মীরা মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

মশালমিছিল

মাদারীপুর-১ আসনে আগে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন কামাল জামান মোল্লা। পরে তাঁর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়। তাঁর পরিবর্তে নাদিরা চৌধুরী মিঠুকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে মশালমিছিল হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় শিবচর উপজেলার হাতির বাগান মাঠে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে সেখান থেকে কামাল জামান মোল্লার সমর্থকেরা মশালমিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় শিবচর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহজাহান মিয়া (সাজু মোল্লা), পৌর বিএনপির সদস্যসচিব আজমল হোসেন সেলিম হুদাসহ স্থানীয় বিএনপি নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে কামাল জামান মোল্লা বলেন, ‘আমি শুরু থেকে সব সময় মাঠে থেকে দলের জন্য কাজ করেছি। দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছিল। তবে কিছু কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণে দল আমার মনোনয়ন স্থগিত করেছিল। তবু আমি দলের নির্দেশনা মোতাবেক সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠে ছিলাম। গতকালকে দল থেকে আমাকে বাদ দিয়ে এমন একজনকে মনোনয়ন দিয়েছে, যে কিনা কখনো কোনো মিছিল–মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেননি। তাই দলের হাই কমান্ডের কাছে অনুরোধ, এই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে আমার মনোনয়ন পুনর্বহাল করা হোক।’

