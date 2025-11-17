পটুয়াখালী কারাগারে বন্দী ইউপির সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

পটুয়াখালীর কারাগারে বন্দী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক এক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা দুইটার দিকে কারাগারে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
মারা যাওয়া ওই নেতার নাম জাফর হাওলাদার (৫৫)। তিনি সদর উপজেলার বড়বিঘাই ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।
এর আগে গত মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ। এরপর ২০২২ সালের ২ মার্চ জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় চলতি বছরের ১০ জুলাই পটুয়াখালী সদর থানায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জাফর হাওলাদারকে কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার এজাহারে তাঁর নাম ছিল না।
পটুয়াখালী জেলা কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে জাফর হাওলাদারকে দ্রুত পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি মারা যান। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এসে বাকি ব্যবস্থা নেবেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সেঁজুতি সরকার প্রথম আলোকে বলেন, জেলা কারাগার থেকে আজ দুপুরের দিকে জাফর হাওলাদার নামের এক ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় আনা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এরপর বেলা ২টা ১৮ মিনিটে ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।
এদিকে মারা যাওয়া জাফর হাওলাদারের ভাগনি রুমা বেগম বলেন, ‘মামা সুস্থ ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এটা আমরা জানতাম না। মারা যাওয়ার পর বিষয়টি জানানো হয়েছে।’
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মারা যাওয়া ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি এবং ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। বাকি আইনগত প্রক্রিয়া শেষ করে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।