সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

একটি ট্রাকের পেছনে আরেকটি ট্রাকের ধাক্কা, এক চালক নিহত

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বর্জ্যবোঝাই একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিয়েছে রডবোঝাই একটি ট্রাক। এ সময় রডবোঝাই ট্রাকটির চালক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ওই ট্রাকচালকের সহকারী। আজ রোববার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল বাজার এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ট্রাকচালকের নাম সেলিম ফকির (২৮)। আহত সহকারীর নাম মো. রাকিব (২০)। তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটি জব্দ করেছে হাইওয়ে পুলিশ।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ছয় চাকার রডবোঝাই ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে চলছিল। একপর্যায়ে ভোরে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একই লেনে চলা আরেকটি ১২ চাকার বর্জ্যবোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে রডবোঝাই ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বর্জ্যবোঝাই ট্রাকটির তিনটি চাকার টায়ারও ফেটে গেছে।

জানতে চাইলে বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন