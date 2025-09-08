ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
জেলা

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

প্রতিনিধিঠাকুরগাঁও

প্রায় আট বছর পর ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছে। এতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি পদে মির্জা ফয়সল আমিন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক পদে পয়গাম আলী নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠে ভোট গ্রহণের পর বিকেলে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন জেলা বিএনপির সম্মেলনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বদিউজ্জামান চৌধুরী।

গত ১৮ আগস্ট জেলা বিএনপির এক সভায় ৮ সেপ্টেম্বর সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সম্মেলনে কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না বলেও জানানো হয়। তবে পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে দলটি। গোপন ব্যালটে নেতৃত্ব বাছাইয়ে গত ৩০ আগস্ট তফসিল ঘোষণা করেন জেলা বিএনপির সম্মেলনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বদিউজ্জামান চৌধুরী। তফসিল অনুযায়ী গত ৪ আগস্ট ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। বিএনপির গঠনতন্ত্রে জেলা কমিটি ১৫১ জনের অনূর্ধ্ব হলেও ওই দিন ৫টি পদের বিপরীতে ১১ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সভাপতি পদে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ছোট ভাই মির্জা ফয়সল আমিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন পয়গাম আলী।

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির নবনির্বাচিত সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

সাধারণ সম্পাদক পদে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ওবায়দুল্লাহ মাসুদ, আল মামুন আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী এবং পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দেন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে সাবেক কমিটির সহসভাপতি মুরাদ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনছারুল হক ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসান মো. আবদুল হান্নান মনোনয়নপত্র জমা দেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন সাবেক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জাফরুল্লাহ ও সত্যজিৎ কুমার কুণ্ডু। প্রচার সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছিলেন জেলা বিএনপির সমাজসেবা–বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম।

গত বৃহস্পতিবার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীরা ছাড়া বাকি ছয় প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী শরিফুল ইসলাম গতকাল রোববার রাতে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালে কেবল সাধারণ সম্পাদক পদের প্রার্থীদের মধ্যে ভোট গ্রহণের আয়োজন করা হয়।

আজ দুপুরে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড় মাঠে কাউন্সিলরদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ৮০৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৭২১ জন ভোট দেন। এতে পয়গাম আলী ৩৫১ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রার্থী আল মামুন আলম পেয়েছেন ২৯১ ভোট। আর ওবায়দুল্লাহ মাসুদ পেয়েছেন ৭৯ ভোট।

এর আগে সর্বশেষ ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে তৈমুর রহমান সভাপতি ও মির্জা ফয়সল আমিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ৩ মার্চ তৈমুর রহমান মারা যান। এরপর কয়েক দফা সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পরও সম্মেলন করতে পারেনি দলটি।

আরও পড়ুন