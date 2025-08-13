‘চিরতরে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন’ করার ঘোষণা সুনামগঞ্জের কৃষক লীগ নেতার

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলা কৃষক লীগের দলীয় পদ ও রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন এক নেতা। গত সোমবার বিকেল চারটার দিকে নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে এ ঘোষণা দেন তিনি।
ওই ব্যক্তির নাম রুহুল আমিন তালুকদার (৫৫)। তিনি উপজেলার চামরদানী ইউনিয়নের লহর দুগনই গ্রামের বাসিন্দা ও মধ্যনগর উপজেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক।
একটি অঙ্গীকারনামায় রুহুল আমিন নিজের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরে বলেন, ‘আমি মধ্যনগর উপজেলা কৃষক লীগের আহ্বায়ক হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। কিন্তু আমার হার্টের সমস্যা দেখা দেওয়ায় আমি ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমার হার্টে ব্লক ধরা পড়ে। বর্তমানে আমি খুবই অসুস্থ। ডাক্তার আমাকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এ অবস্থায় আমার স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিজনদের কথা বিবেচনা করে চিরতরে রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।’
১১ আগস্ট বিকেলে ফেসবুকে পোস্টটি করা হয়েছিল জানিয়ে রুহুল আমিন তালুকদার বলেন, ‘মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমি সুস্থ হলেও আর কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হব না বলে অঙ্গীকার করেছি।’