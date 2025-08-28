২৮টি পদে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করল ছাত্রদল

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে
২৮টি পদে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করল ছাত্রদল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নিতে ২৮টি পদে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাকসুর কোষাধ্যক্ষ কার্যালয় থেকে তাঁরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

ছাত্রদল সূত্রে জানা যায়, কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনের ২৩টি পদে এবং সিনেটের ৫টি পদে ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারীদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সহসভাপতি নুরুদ্দীন আবির, জান্নাতুল নাঈম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস, শাহ মুহাম্মদ কাফী, সামাদ মুবিন, দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম, সহদপ্তর সম্পাদক সিয়াম বিন আইয়ুব, মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক রাফায়েতুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক আর রাফি খান, বিজয় ২৪ হলের সভাপতি গাজী ফেরদৌস হাসান ও শেরে বাংলার সভাপতি এম এইচ জেমস।

তবে কে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং প্যানেলে কে কে থাকছেন, তা জানা যায়নি।

ফরম উত্তোলন শেষে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই রাকসু চেয়ে আসছিলাম। তবে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতা এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে কিছু শঙ্কা আছে। আমরা চাই, নির্বাচনের আগে সেগুলোর সমাধান হোক।’

সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘আমরা সিনেটের ৫টিসহ মোট ২৮টি ফরম সংগ্রহ করেছি। আগামী ৪ তারিখে ফরম জমা দিয়ে প্যানেল ঘোষণা করব। তবে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অপেশাদার আচরণ করে যাচ্ছে। নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে আমরা এখনো শঙ্কিত। এ বিষয়গুলোর সমাধান চাই।’

ছাত্রদলের প্যানেলে শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

শাখা ছাত্রদলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ নেতারা নির্বাচনে অংশ নিতে না পারায় নিয়মিত ছাত্রত্ব আছে, সংগঠনটির এমন নেতাদের শীর্ষ পদে বেছে নিতে হবে। সংগঠনের নেতাদের মধ্যে নিয়মিত ছাত্রত্ব ও ক্যাম্পাসে পরিচিতি আছে, এমন নেতার সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। ছাত্রদল নিজেদের প্যানেল গঠন করলে শীর্ষ পদপ্রার্থী হতে পারেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান। এ ছাড়া জিএস পদে সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস থাকতে পারেন বলে আলোচনা রয়েছে।

