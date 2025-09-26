ছাগল চোরের ‘হেদায়াতের জন্য’ মধুখালীতে মাইকিং করে মিলাদের আয়োজন

ফরিদপুরের মধুখালীতে ছাগল চোরের হেদায়াতের জন্য মিলাদ ও দোয়া মাহফিল করেছেন ছাগলের মালিক। আজ শুক্রবার দুপুরে এ ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আলামিন জমাদ্দার ওরফে সবুজ (৩৬) নামের ওই ব্যক্তি। তিনি মিলাদে অংশ নেওয়ার জন্য এলাকাবাসীকে মাইকিং করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
আলামিন জমাদ্দার মধুখালী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা আবুল কাশেম জমাদ্দারের ছেলে। মিলাদের আয়োজনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘চোর হয়তো অভাবে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে চুরির মতো অপরাধে জড়িয়েছে। আমি যদি তাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করি, তবে আমার আর তার মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? আমি চাই সে তার ভুল বুঝতে পেরে এই চুরির পথ থেকে ফিরে আসুক।’
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে আলামিন জমাদ্দারের দুটি ছাগল চুরি হয়ে যায়। তিনি বিভিন্নভাবে চুরি যাওয়া ছাগল খোঁজাখুঁজি করেন। তবে থানায় কোনো অভিযোগও করেননি। এখনো ছাগল দুটি উদ্ধার হয়নি।
একপর্যায়ে আলামিন চোরের হেদায়াতের জন্য মিলাদ মাহফিল আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে এলাকায় মাইকিং করে গ্রামবাসীকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ শেষে আলামিন জমাদ্দারের বাড়ির পাশের মসজিদ প্রাঙ্গণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও অসংখ্য মুসল্লি অংশ নেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তেহারি পরিবেশন করা হয়।
রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন মিয়া বলেন, ‘ও (আলামিন) ঢাকায় নাটক-ফাটক কইরা বেড়ায়। দুই মাস আগে তার ছাগল চুরি হইছিল। আজ কী মনে কইরা ও ছাগল চোরের হেদায়াতের জন্য মসজিদ প্রাঙ্গণে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করল, তা বুঝতে পারছি না।’