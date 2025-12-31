কম্বল পেয়ে খুশি ফুরকুনি বেগমরা

সৈয়দপুরের বাঙালিপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়। বুধবার দুপুরে
‘হামার পেখে (দিকে) ক্যায়ো দেখে না। প্রথম আলো পরথমবারের মতন হামার বাদে (জন্য) কম্বল পঠে দিছে। আল্লাহ তোমার ভালো করিবে।’ নীলফামারীর সৈয়দপুরে প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল পেয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন উপজেলার বাড়াইশাল পাড়ার বৃদ্ধা ফুরকুনি বেগম (৮০)।

বুধবার দুপুর ১২টায় উপজেলার বাঙালিপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ফুরকুনি বেগমসহ ২৫০ জন অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রথম আলোর সৈয়দপুর বন্ধুসভার সদস্যরা কম্বল বিতরণে সহযোগিতা করেন।

কয়েক দিন ধরে সৈয়দপুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল। এক সপ্তাহ পর আজ সৈয়দপুরের আকাশে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়। বাঙালিপুর ইউনিয়নের বাড়াইশালপাড়া গ্রামের অশীতিপর পঞ্চমী বালা কম্বল নিতে এসে বললেন, ‘তোমার সাইত (ভাগ্য) খিব ভালো। তোমরা কম্বল দিনেন আইজ ওইদও (রোদ) বেড়াইছে।’

বয়েতপাড়ার গ্রামের তসলিম উদ্দিন (৮০) বলেন, ‘কয়েক দিন সুজ্জের (সূর্য) মুখ দ্যাখো নাই। জাড়ের ঠেলাই উজু করি পাও নাই। তোমার দেওয়া কম্বল প্যায়া ভালো হৈল।’ লক্ষ্মণপুর গ্রামের কছিম উদ্দিন (৯০) বলেন, ‘এর আগোত কাহো হামাক এখান কম্বল দেয় নাই। আইজে পরথম পানু। মোক নাচির মনায়ছে।’

গতকাল রাতভর এলাকায় ঘুরে প্রকৃত শীতার্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার সদস্যরা। তাঁদের হাতে কম্বলের স্লিপ তুলে দেওয়া হয়। তালিকায় ছিলেন বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা। আজ স্লিপ হাতে শীতার্ত মানুষ বাঙালিপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জড়ো হন।

প্রথম আলোর সৈয়দপুর বন্ধুসভার অ্যালামনাই সদস্য খুরশিদ জামানের সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাঙালিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও রহমতুল্লাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজা খাতুন, প্রথম আলোর সৈয়দপুর প্রতিনিধি এম আর আলম, বন্ধুসভার সভাপতি বিলকিস আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মমতাজ পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাধনা রায়, জ্যেষ্ঠ সদস্য রেজাউল করিম, শীতবস্ত্র বিতরণ কমিটির আহ্বায়ক আহসান হাবিব।

