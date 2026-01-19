মুন্সিগঞ্জে ভাড়া বাড়ি থেকে মা-মেয়ের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় একটি ভাড়া বাড়ি থেকে এক নারী ও তাঁর মেয়ের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ রাজানগর এলাকা থেকে মরদেহ দুটি পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশের ধারণা, ওই মা ও মেয়েকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
নিহত দুজন হলেন আমেনা বেগম (৩২) ও তাঁর মেয়ে মরিয়ম আক্তার (৮)। আমেনা বেগম তাঁর মেয়ে ও স্বামী মিজান মিয়াকে নিয়ে স্থানীয় নুরুজ্জামান সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চার মাস আগে পরিবারটি এই এলাকায় বসবাস শুরু করেন। প্রায়ই মিজান ও আমেনার মধ্যে ঝগড়া হতো। আজ সকাল থেকে আমেনার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। আমেনাকে দেখতে না পেয়ে প্রতিবেশীরা ডাকাডাকি করেন। কোনো সাড়া না পেলে স্থানীয় লোকজন ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন। তখন তাঁরা ঘরের মেঝেতে আমেনা ও তাঁর মেয়ে মরিয়মের রক্তাক্ত মরদেহ দেখে পুলিশে খবর দেন। বেলা একটার দিকে পুলিশ ওই এলাকায় যায় এবং বেলা দুইটার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হান্নান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর থেকে আমেনার স্বামী পলাতক আছেন। ঘরের ভেতর থেকে মরদেহ ও রক্তাক্ত একটি লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে এবং এটি আমেনার স্বামী মিজান ঘটাতে পারেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। নিহত মানুষের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।