ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি উল্টে যায়। আজ রোববার দুপুরে যশোরের অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি এলাকায়
জেলা

যশোরে রেললাইনে উঠে পড়ল ট্রাক, ট্রেনে কাটা পড়ে চালকের মৃত্যু

প্রতিনিধিযশোর

যশোরে রেললাইনের ওপর উঠে পড়ে ট্রাক। ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকচালক ছিটকে পড়েন রেললাইনে। ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আজ রোববার দুপুরে অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ট্রাকচালক মনোয়ার হোসেন (৬০) ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে পুলিশ জানায়, অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি এলাকায় পাশাপাশি যশোর-খুলনা মহাসড়ক ও খুলনা-রাজশাহী রেললাইন। রেললাইনের পাশেই আকিজ রিসোর্সের কয়লার ডাম্প (স্তূপ)। রেলক্রসিংয়ে কোনো গেটম্যান নেই। ট্রেন চলাচলের সময় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। রোববার দুপুরে একটি ট্রাক যশোর-খুলনা মহাসড়ক থেকে নেমে পেছন দিকে ধীরে ধীরে রেললাইন পার হয়ে কয়লার ডাম্পে কয়লা লোড করতে যাচ্ছিল। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ট্রাকটির পেছনের অংশ রেললাইনের ওপর ছিল। এ সময় খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেন ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকটি উল্টে যায় এবং চালক মনোয়ার হোসেন ট্রাক থেকে ছিটকে রেললাইনের ওপর পড়েন। ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

নওয়াপাড়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার ইয়াসিন আরাফাত বলেন, মশরহাটি এলাকার ওই রেলক্রসিং অবৈধ। মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আজ দুপুর ১২টা ২৩ মিনিটে নওয়াপাড়া স্টেশন ছেড়ে যায়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মশরহাটি এলাকায় ওই রেলক্রসিংয়ে ট্রাকের সঙ্গে ট্রেনের ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

যশোর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির (জিআরপি) উপপরিদর্শক (এসআই) জ্যোতিষ চন্দ্র বর্মণ বলেন, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

