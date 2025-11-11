সাবেক ভূমিমন্ত্রী, ভাই, বোন, স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের ৪ মামলা

কৃষকদের ব্যবসায়ী সাজিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান জাবেদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে চারটি মামলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম কার্যালয়ে আজ মঙ্গলবার মামলাগুলো করা হয়।
দুদকের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, চার কৃষককে ব্যবসায়ী সাজিয়ে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যাংক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল) থেকে ঋণ অনুমোদন করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলাগুলো করা হয়। সই ছাড়া ভুয়া মুঠোফোন নম্বর দিয়ে ব্যাংক হিসাবগুলো খোলা হয়।
চার মামলায় সাইফুজ্জামান ছাড়া বাকি আসামিরা হলেন তাঁর স্ত্রী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামান, ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আসিফুজ্জামান চৌধুরী, বোন রোকসানা জামান চৌধুরী এবং ব্যাংকের সাবেক পরিচালক বশির আহমেদ।
একটি মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইউনুস নামের এক কৃষককে ব্যবসায়ী সাজিয়ে ইউনাইটেড ট্রেডিং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়। পরে সেটি দেখিয়ে সই ছাড়া ও ভুয়া মুঠোফোন নম্বর দিয়ে একটি হিসাব খুলে ৯ কোটি ৯৯ লাখ ২৫ হাজার ঋণ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। এ মামলায় ইউসিবিএলের সাবেক পরিচালক বশির আহমেদকে প্রধান আসামি করা হয়। মামলায় ভূমিমন্ত্রীর ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আসিফুজ্জামান চৌধুরীসহ ব্যাংক কর্মকর্তা ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
নুরুল বশর নামের এক কৃষককে বশর ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ইলেকট্রনিক পণ্যের আমদানিকারক সাজিয়ে আট কোটি টাকা ঋণ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনায় করা মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামান, ভাই আনিসুজ্জামান, আসিফুজ্জামান, বোন রোকসানা জামানসহ ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।
ফরিদুল আলম নামের আরেক কৃষককে ইউনিক এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ইলেকট্রনিক, কসমেটিকস ও খাদ্যপণ্যের আমদানিকারক সাজিয়ে ৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামান, ভাই আনিসুজ্জামান রনি, আসিফুজ্জামানসহ ১৯ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে।
আইয়ুব নামে এক কৃষককে মোহাম্মদীয়া এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ইলেকট্রনিক ও খাদ্যদ্রব্যের আমদানিকারক সাজিয়ে ৫ কোটি ২০ লাখ টাকা ঋণ উত্তোলন এবং আত্মসাতের অভিযোগে করা হয় আরও এক মামলা। ওই মামলায় আনিসুজ্জামান, রোকসানা জামান, আসিফুজ্জামানসহ ১৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।
গত বছরের ৭ অক্টোবর আদালত জাবেদ ও তাঁর স্ত্রীকে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন। এরপরও তাঁরা বিদেশে পালিয়ে যান। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, জাবেদের ৯টি দেশে বিপুল সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে ২২৮টি, যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় একাধিক সম্পদ রয়েছে।
দুদকের কর্মকর্তাদের মতে, দেশের ভেতর থেকে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করেছেন জাবেদ ও তাঁর পরিবার। এভাবে বহু দেশে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন তাঁরা।