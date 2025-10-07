রাঙামাটি সদরে বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন। আজ সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে
রাঙামাটি সদরে বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন। আজ সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে
জেলা

রাঙামাটি সদরে বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র চেয়ে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

রাঙামাটি জেলা সদরে বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করার দাবিতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাঙামাটি জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

‘রাঙামাটি পার্বত্য জেলার ক্রীড়ামোদী ও রাঙামাটিবাসী’–এর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ফুটবলে মারি চৌধুরী, আনুচিং মগিনি, বরুণ বিকাশ দেওয়ান, মনিকা চাকমা, ঋতুপর্ণা চাকমা, রূপনা চাকমা এবং বক্সিংয়ে সুর কৃষ্ণ চাকমাসহ অনেকের সাফল্য প্রমাণ করে এই অঞ্চল সুপ্ত প্রতিভার ভান্ডার। তবে দুঃখজনকভাবে পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও পেশাদার প্রশিক্ষণের অভাবে অসংখ্য প্রতিভা বিকশিত হওয়ার আগেই হারিয়ে যাচ্ছে। রাঙামাটি সদরে বিকেএসপির আঞ্চলিক কেন্দ্র হলে তা জেলার ক্রীড়া ঐতিহ্যকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

বক্তারা আরও বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিকেএসপির আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে, একটি কুচক্রী মহল তা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে। রাঙামাটি সদরের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থে কোনো উপজেলায় এটি স্থাপন করা হলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

মানববন্ধন শেষে একই দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও বিকেএসপি মহাপরিচালক বরাবর স্মারকলিপি পাঠানো হয়। কর্মসূচিতে রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার, সহসভাপতি বাবুল আলী; শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুল বাসেত, ক্রীড়া সংগঠক নুরুল আবছার, জাসাস সভাপতি কামাল হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য আনোয়ার আজিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন