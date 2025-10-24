কাভার্ড ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কাভার্ড ভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বাঁশখালীর প্রধান সড়কের পুঁইছড়ি ফুটখালী ব্রিজের উত্তর পাশে নতুন পাড়া–সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম মোহাম্মদ ফাহিম। সে পুঁইছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব পুঁইছড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ড ফরেস্ট টিলা এলাকার মো. আবদুর রহিমের ছেলে। দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করেছে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, সকালে রাস্তা পার হচ্ছিল ফাহিম। এ সময় পেকুয়া অভিমুখী একটি কাভার্ড ভ্যান তাকে চাপা দেয়। কাভার্ড ভ্যানটির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই ফাহিমের মৃত্যু হয়।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িটি জব্দ করেছে। দুর্ঘটনায় নিহত শিশুর পরিবারের অভিযোগের আলোকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।