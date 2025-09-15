সিলেটে পিয়াইন নদের বালু তোলার অভিযোগে দুই মামলা, আসামি ৩৪২

সিলেটের গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদের ইজারাবহির্ভূত বিভিন্ন অংশ থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অভিযোগে দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। দুই মামলায় মোট ৩৪২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, গোয়াইনঘাট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী ভূমি কর্মকর্তা মো. আবদুল মোনায়েম একটি মামলা করেন। এতে ২৬ জনের নাম উল্লেখ করে ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। অপর মামলাটি করেন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা আবু বকর গাজী। ওই মামলায় ১৬ জনের নাম উল্লেখসহ ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, পশ্চিম জাফলংয়ের হাজিপুর, প্রতাপপুর, লুনীর কইন্না খাল, আমবাড়ি এবং পশ্চিম আলীরগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছে।
গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. তরিকুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গতকাল রোববার মামলা দুটি হয়েছে। পরিবেশবিধ্বংসী কোনো কর্মকাণ্ড কাউকে করতে দেওয়া হবে না। আসামিদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।