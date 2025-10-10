যশোরে চাঁদা না পেয়ে কৃষককে কুপিয়ে জখম, অভিযোগ বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না পাওয়ায় এক কৃষককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার পাড়দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।
আহত কৃষকের নাম আহাদ আলী দফাদার (৭০)। তিনি শ্যামকুড় ইউনিয়নের পাড়দিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পরিবারের অভিযোগ, ছেলে সবুজ আহম্মেদের কাছে চাঁদা না পেয়ে স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা তাঁর বাবা আহাদ আলীকে কুপিয়ে জখম করেছেন। সবুজ আহম্মেদ শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের (ইউপি) সদস্য। তিনি ইউনিয়ন যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে দলে তাঁর কোনো পদ-পদবি ছিল না।
সবুজ আহম্মেদ বলেন, ‘আড়াই মাস আগে কাশীপুর গ্রামের শফিকুল ইসলাম ওরফে শফি (৪৫), পাড়দিয়া গ্রামের আনোয়ার পারভেজসহ (৩০) কয়েকজন বিএনপি কর্মী আমার কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না পেয়ে তাঁরা আমার বাড়ির কাচের জানালা ভাঙচুর করেন। চাঁদা দিতে না পেরে তাঁদের ভয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছি। মাঝেমধ্যে বাড়িতে যাই।’
সবুজ আহম্মেদের অভিযোগ, গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে শফিকুল ইসলাম ও আনোয়ার পারভেজসহ নূর আলী (২৪), নাঈম হোসেন (২৭), রাকিব হোসেন (২৫) ও মশিয়ার রহমান (৪৬) সবুজের খোঁজে বাড়িতে আসেন। তিনি ও তাঁর বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। সবুজকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও চার বছরের সন্তানের উপস্থিতিতে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা ঘেরের মাছের খাবারের ৭০ হাজার টাকা নিয়ে যান এবং সবুজের স্ত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। চলে যাওয়ার সময় তাঁরা সাত লাখ টাকা চাঁদাও দাবি করেন।
গতকাল সন্ধ্যায় সবুজের বাবা আহাদ আলী বাজারে যাওয়ার পথে শফিকুল ইসলাম ও আনোয়ার পারভেজের নেতৃত্বে ৮–৯ জন তাঁকে পাশের বিদ্যালয় মাঠে ডেকে নিয়ে রামদা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। পরে স্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। রাতে অভিযুক্তরা আহাদের ভাই জালাল উদ্দিনকেও (৭২) মারধর করেন। তিনি মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। সবুজ আহম্মেদের দাবি, চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর বাবার ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা মামলা করবেন।
মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক অনুপ বসু বলেন, আহাদ আলীর পিঠে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন বলেন, আনোয়ার পারভেজ বিএনপির কর্মী। শফিকুল ইসলাম, নূর আলী, নাঈম হোসেন, রাকিব হোসেন ও মশিয়ার রহমান আগে আওয়ামী লীগে ছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে নিজেদের বিএনপি কর্মী দাবি করলেও তাঁরা দলের কেউ নন।
এ বিষয়ে মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান বলেন, আওয়ামী লীগের সময়ে সবুজ আহম্মেদের বিরুদ্ধে এলাকার লোকদের নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সবুজ আহম্মেদকে খুঁজতে গিয়ে। তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবাকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় চাঁদাবাজির কোনো খবর পাওয়া পায়নি। সবুজের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।